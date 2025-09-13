12日夕方、岐阜市の交差点で路線バスと軽乗用車が衝突する事故があり、軽乗用車の運転手がケガをしました。12日午後5時頃、岐阜市西荘の信号のない交差点で、路線バスと軽乗用車が出合い頭に衝突しました。この事故で軽乗用車は道路に隣接する田んぼに突っ込み、運転していた33歳の男性がケガをして病院に搬送されました。路線バスは事故のはずみで電柱に突っ込み、フロント部分が大破し、付近の30戸で停電が発生しました