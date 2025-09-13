三連休は、大雨と猛暑に警戒が必要です。日本付近には前線が横たわっていて、前線に向かって非常に暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため、前線付近や前線の南側の地域では大気の状態が非常に不安定です。あすにかけて新たに低気圧を伴い、北日本へと進むでしょう。雨のエリアが広がり、警報級の大雨になるところもありそうです。さらに雨のピークが夜の暗い間になる見込みです。まとまった雨雲が昼頃にかけて東北まで北上