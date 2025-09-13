大分地方法務局と県人権擁護委員連合会は16日から3日間、高齢者に関する困り事について相談に応じる「高齢者あんしん電話」を開設する。虐待や嫌がらせ、悪徳商法の被害相談、介護者の心身の疲れなどについて人権擁護委員が応じる。3日間とも午前9時〜午後4時。電話番号は（0570）003110。秘密は厳守する。（中野剛史）