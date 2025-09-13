8月の記録的大雨で水没した車やバイクが多かったことを受けて、熊本市は12日、移動手段をなくした被災者が生活再建に向けた足を確保できるよう市内を運行する路線バスや熊本市電など、JRを除くほとんどの公共交通機関を無料で利用できる共通乗車券の発行を始めた。今回の水害の特徴に着目した市の独自支援策で、同市によると全国でも珍しいという。共通乗車券は、被災者と同居家族にそれぞれ40枚を交付。タクシーも1回当たり