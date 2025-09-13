天皇、皇后両陛下と長女愛子さまが長崎を訪問された12日、即位後初めてとなる姿を一目見ようと、各地に多くの人が集まった。同日夜には歓迎の意を込めた提灯（ちょうちん）奉迎が県庁付近の広場で行われ、市民ら数千人がオレンジ色の提灯を提げ、日の丸の旗を左右に振りながらお迎えした。実行委員会によると、長崎市で提灯奉迎が行われるのは、現在の上皇ご夫妻が全国植樹祭のために訪問された1990年以来という。セレモニー