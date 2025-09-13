バスケットボールBリーグ1部の長崎ヴェルカが、10月に始まる来季のチーム体制発表会をホームの長崎スタジアムシティで開いた。新加入選手の紹介やチームスローガンの発表があり、所属3年目を迎える日本代表の馬場雄大選手（29）は「素晴らしいメンバーがそろったと思っている。（年間優勝を決める）プレーオフ進出や、その先を目指していきたい」と意気込みを語った。発表会は5日に開催された。新たに加わった7選手の一人、ス