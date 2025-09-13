佐賀県唐津市は12日、重度心身障害者の医療費助成の受給資格がない市民1人に対し、誤って約10年間にわたり交付し続けていたと発表した。誤交付の総額は345万5348円。市は対象者に謝罪し、全額の返還を求めている。市障がい者支援課によると、対象者は障害が回復して2014年7月に受給資格がなくなったにもかかわらず、担当した職員が必要な手続きを怠り、24年3月分まで医療費を助成していた。同年7月に障害者手帳の資格確認を行