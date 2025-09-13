佐賀県警は12日、勤務中に貸与された拳銃を駐在所の休憩室に置き忘れたとして、県内の警察署に勤務する40代男性巡査部長を本部長訓戒処分にしたと明らかにした。処分は8月8日付。監察課によると、巡査部長は5月、勤務中は腰に装着すべき拳銃を駐在所の休憩室の床に約30分間置いたままにしていた。トイレに行く際、外したという。拳銃には実弾が装填（そうてん）されていた。上司が巡視した際、巡査部長が拳銃を身に着けてい