戦火を際限なく拡大させるイスラエルを強く非難する。国際社会は協力して、ネタニヤフ政権の暴走を止めなくてはならない。イスラエル軍がカタールの首都ドーハを空爆した。パレスチナのイスラム組織ハマスの幹部が標的で、関係者5人が死亡したと伝わる。カタールは、イスラエルとパレスチナ自治区ガザの停戦交渉で仲介役を担っている。停戦交渉への悪影響は避けられず、空爆は暴挙としか言いようがない。国際法違反も明白で