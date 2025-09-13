福岡県うきは市で豚熱（CSF）に感染した野生イノシシの死骸が見つかったことを受け、大分県は11日、うきは市に隣接し一部が半径10キロの感染確認区域に含まれる日田市で、野生イノシシへの経口ワクチン散布を始めた。山林など37カ所にワクチン入りの餌740個を散布し、感染拡大防止に努める。日田市から6〜7キロ離れたうきは市内で8月28日にイノシシの死骸が見つかり、9月1日に陽性が確定。半径10キロ内に養豚場はないが、日田