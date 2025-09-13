大分県日田市の日田高の文化祭「響櫳祭（きょうろうさい）」が11、12の両日、校内で開かれた。今年のテーマは「日田杉」や「日田がすき」などへの思いを重ねた「日田すぎ」。ステージ発表や文化部の発表などで盛り上がった。2日目オープニングは、恒例の書道部によるパフォーマンス。「創〜伝統と革新」のテーマで12人の部員が舞台上で大筆を振るい、「創」や「DiscoveryourdreamandFuture」などの文字を表現し