藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。9月6日（土）の放送は、前回 https://news.audee.jp/news/YAHORNTw2w.htmlに引き続き、バレーボール男子元日本代表の越川優（こしかわ・ゆう）さんをゲストに迎えて、9月12日（金）から開幕する2025バレーボール