◆国内メジャー第２戦ソニー日本女子プロ選手権第２日（１２日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）悪天候で順延された第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われたが、日没サスペンデッドとなり、１０人が競技を終えられなかった。ツアー１勝の佐藤心結（みゆ、２２）＝ニトリ＝は７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１０アンダーで暫定の単独首位に浮上した。難コースで３６ホールのノーボギーを継続