米映画「ハンガー・ゲーム」シリーズのゲイル役で知られるオーストラリア出身の人気俳優リアム・ヘムズワース（３５）が、同じくオーストラリア出身のモデル、ガブリエラ・ブルックス（２９）と婚約したことが分かった。ブルックスが日本時間１３日までに自身のＳＮＳで明らかにした。ブルックスはインスタグラムにヘムズワースをバックハグする２ショットをアップ。その左手薬指には大きなリングがはめられ、またその指輪の写