お笑いタレントの平野ノラが１２日にＳＮＳを更新。自身の故郷を訪れる写真と共に思い出をつづった。自身のインスタに、「『マークイズ葛飾かなまち』からの水元公園へ保育園の遠足も小学校の写生大会も中学のマラソン大会もはじめて見た芸能人も水元公園でした再び家族と来れて幸せ〜」と振り返り、最後に「因みに初めて見た芸能人は森末慎二さんでしたおったまげー！」と記し、思い出の場所を巡った写真を投稿した。