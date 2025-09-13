愛知県豊明市が、仕事や勉強以外での余暇におけるスマホ・タブレットの使用を1日2時間以内とする条例を10月1日から施行する見通しです。スマホの中毒性が高いのは分かりますが、珍条例だと私は思います。【写真を見る】都民ファーストの会が提案した「トンデモ条例案」とは？罰則がないとはいったって、生活スタイルをお上に指導されたくないです。小学生以下の使用は21時まで、中学生からは22時までが目安で、ゲーム機器や