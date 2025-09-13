「平和の鐘」の前で記念撮影する、（左2人目から右に）国連のグテレス事務総長、高瀬聖子さん、山崎和之国連大使ら＝12日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークの国連本部で12日、21日の国際平和デーを前に、日本から贈られた「平和の鐘」を鳴らしてパレスチナ自治区ガザの戦闘やウクライナ侵攻などの終結を願う式典が開かれた。グテレス事務総長は「国連は80年前に平和の理念を追求するため創