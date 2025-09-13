【その他の画像・動画等を元記事で観る】 佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める『サクサクヒムヒム☆推しの降る夜☆』。9月13日の放送では、さくらももこの落書きから生まれたキャラクター『コジコジ』を深掘りする。 ■ゆるふわキャラがぐさっと真理をつく！『コジコジ』の魅力とは？ 『コジコジ』は、『ちびまる子ちゃん』で知られるさくらももこが、ふとした落書きから生み出したキャラクタ&