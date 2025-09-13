医師は自身の最期をどう考えているのでしょうか（写真：hellohello／PIXTA）2024年の死亡者数は戦後最多総務省の人口推計によれば、2025年春の段階で75歳以上の人口は約2100万人に達し、前年よりも62万人も増えています。同時に、日本は「多死社会」へと突入しています。統計によれば、2024年の死亡者数は前年2万9282人増の160万5298人と、戦後最多を記録しており、これは出生数を100万人近く上回る規模です。将来推計については諸