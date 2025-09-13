投資の神様」とも言われるウォーレン・バフェット。彼によれば、株の短期売買は投資ではなく投機であり、愚行でさえあるという。バフェットの言葉を、長年に渡って彼の投資手法を身近に見てきた一番弟子が解説する。※本稿は、メアリー・バフェット著、デビッド・クラーク著、峯村利哉訳『新・バフェットの教訓 時代の激流を味方にする135の流儀』（徳間書店）の一部を抜粋・編集したものです。株価が一気に暴落したときウォーレ