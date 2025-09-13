家族、辞めてもいいですか？_01【漫画】本編→「家族、辞めてもいいですか？」を読む残暑が厳しい9月はお家でのんびり漫画三昧？本稿では2025年上半期にバズった漫画を紹介。子どもは親を選べない。“自分の親がよその親と違う”と気づくのはいつだろうか？朝起きたら母親はいない。保育園児なのに友達の家に行って、朝ごはんを食べる。そんな「放置子」のような子ども時代を過ごしてきた漫画家・魚田コットンさん(@33kossan33)の