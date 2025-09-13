去年11月、三重県警伊勢署に侵入し、証拠品の乗用車の窓ガラスを割ったとして男4人が逮捕されました。三重県警に逮捕されたのは、愛知県知多市に住む無職・永吉正樹容疑者(44)と名古屋市守山区の無職・轟木正和容疑者(45)ら男4人です。4人は共謀して去年11月14日未明に伊勢警察署に侵入し、車庫に保管してあった乗用車のリアガラスを割った器物損壊などの疑いが持たれています。乗用車は別の事件で押収された証拠品で、ト