ムロオ関西大学ラグビーAリーグはあす14日に開幕する。今季は本命不在で拮抗（きっこう）した戦いが予想される中、関西制覇や大学選手権出場を目標に掲げる8大学のキーマンをピックアップした。【関学大】代表などの肩書はなくても、関学大のFB的場天飛（たかと、4年＝石見智翠館）は誰もが一目置く存在だ。昨季から主力で、卓越したラン能力が最大の持ち味。「少しでも間合いがあれば行くと決めている」と絶対的な自信を持つ