13日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比80円安の4万4400円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万4768.12円に対しては368.12円安。出来高は8500枚だった。 TOPIX先物期近は3129.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIX現物終値比30.99ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 44400 -808500 日経225mi