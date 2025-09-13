ムロオ関西大学ラグビーAリーグはあす14日に開幕する。今季は本命不在で拮抗（きっこう）した戦いが予想される中、関西制覇や大学選手権出場を目標に掲げる8大学のキーマンをピックアップした。【摂南大】前年度7位からジャンプアップを狙うのが摂南大だ。今季テーマは「挑（いどむ）」。FWを束ねるFL恩田慶吾副将（4年＝滋賀学園）は「上のチームに挑むことで競争が生まれ、強くなっていく。目標は関西リーグ優勝」と力を込め