◇明治安田J1リーグ第29節神戸0―0柏（2025年9月12日ノエスタ）神戸は勝ち点で並ぶ柏との上位対決をスコアレスドロー、勝ち点1を積み上げた。前半は優位に試合を進めたが、好機を生かせなかった。吉田監督は「ホームで勝ち点3は取りたかったけど、この（勝ち点）1を取れたことはポジティブに考えたい」と前を向いた。後半は柏の猛攻を受けたが、DF山川主将がゴール前で好守を見せるなど最後まで耐え抜いた。山川は「ポジ