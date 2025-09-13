◇明治安田J1リーグ第29節広島1―1京都（2025年9月12日Eピース）日本代表GK大迫は“中1日”で強行先発したが、広島は悔しい勝ち点1に終わった。北米遠征を行った日本代表として、10日（現地時間9日）の親善試合アメリカ戦にフル出場。帰国したのは前日11日夜だった。「眠れていないので疲労感だったりは…」と言うが「他会場の結果を見ているからこそ勝ちたかった」。勝てば首位京都と勝ち点1差の4位まで浮上できただけ