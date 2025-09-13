「愛チャンピオンＳ・愛Ｇ１」（１３日、レパーズタウン）順調に出撃態勢を整えているシンエンペラーは現地時間１１日、厩舎内運動馬場（ダート）での騎乗運動で調整を進めた。決定したゲート番１に、坂井は「８頭立てということで枠順についてはそこまで気にしていませんでしたが、外よりは内の方で良かったと思います」と歓迎していた。