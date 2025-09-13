「有力馬次走報」（１２日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆札幌日刊スポーツ杯を制したミラージュナイト（牡３歳、栗東・辻野）は、状態に問題がなければ菊花賞（１０月２６日・京都、芝３０００メートル）を目標にする。◆栗東・西園正厩舎の動行。キーンランドＣ１０着のフィオライア（牝４歳）はスプリンターズＳ（２８日