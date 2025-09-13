ＩＦＨＡ（国際競馬統括機関連盟）が１２日、今年の１月１日〜９月７日に行われた世界の主要レースを対象としたワールドベストレースホースランキングを発表した。英インターナショナルＳを完勝したオンブズマン（牡４歳・英国）が１２８ポンドで単独トップに立った。２位には、前回まで１位タイだったフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作）とフィールドオブゴールド（牡３歳・英国）に加え、トラヴァーズＳを１０馬身差で