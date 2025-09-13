女優の武田久美子（57）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりに水着になりました」とプールサイドでの水着姿を公開した。89年に写真集で披露した貝殻ビキニが話題となったが、「選んだビキニは白の貝殻プリント楽しい夏の思い出です」とつづり、今回は真っ白な貝“柄”ビキニショットを披露した。髪をアップにまとめ、サングラスをかけ、ドリンクを飲んだり、ビーチベッドに腰かけるなどする様子をアップした。