今年デビュー31年目を迎えた実力派シンガー吉田朋代（53）がボーカルを務める新バンド「SUNSET GROOVE」が、11月5日にデビューアルバム「Aha！Moment」を発売する。吉田は1994年（平6）に「まぶしい瞳」でデビュー。97年に角松敏生プロデュースのVOCALAND2、21年（令3）に林哲司プロジェクトのGRUNIONのボーカルなど活動してきた。SUNSET GROOVEには杉山清貴＆オメガトライブのギタリスト吉田健太、ツインボーカルにむらかみけいじ