韓国の人気アイドルグループ「LE SSERAFIM（ルセラフィム）」の宮脇咲良（SAKURA＝27）が12日までに、自身のインスタグラムを更新。米ロサンゼルスのドジャースタジアムを訪れた様子を投稿した。白のトップスとデニムのショートパンツにドジャースユニホームをコーディネート。「とても素敵な試合を観させて頂き、海外で頑張っている皆さんの姿をみて、沢山の勇気を頂きました！」とつづり、同行したメンバーのホン・ウンチェ（18