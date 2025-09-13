お笑い芸人・ヒロシが、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。ヒロシ＝テレビ朝日提供20年前、「ヒロシです」が大ブレイクし、一発屋芸人と言われたこともあったが、キャンプをきっかけに再び人気を集めるヒロシ。「一人で生きていく」と語っていたが、3年前に保護猫を引き取り、今は2匹の猫に話し掛ける幸せな日々を送っているそう。そんなヒロシの新たなチャレンジは、「合