自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に小泉進次郎農水相が１２日、出馬の意向を固め、来週後半に記者会見する見通しとなった。これで高市早苗前経済安保相、小林鷹之元経済安保相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官の５人で争う見込みとなった。小泉氏不出馬の観測が飛び交い永田町を騒がせていたがこの日、報道各社は「出馬の意向を固めた」と一斉に報じた。小泉氏は閣議後会見で「（１３日に地元の）横須賀と三浦