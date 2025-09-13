今や当たり前となった「推し活」だが、スマートフォンが普及する前は、情報収集も移動も、今よりずっと大変だったはず。しかしその分、昔の推し活には、今とはまた違った熱量があったのだろう。北海道の40代男性は、今から30年前に体験したという、ある声優イベントでのほろ苦い思い出を寄せた。「推しの声優さんから直接バレンタインチョコレートをもらえるイベントに参加しました。夕方5時からのスタートで、余裕で帰れると思い