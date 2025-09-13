清水空跳（そらと）＝石川・星稜高２年＝は、今大会日本最年少１６歳で男女混合１６００メートルリレー代表入りを果たした。３大会ぶりのメダルの期待のかかる男子４００メートルリレー候補でもある超新星だ。７月の全国高校総体で桐生祥秀（２９）＝日本生命＝の高校記録（１０秒０１）を上回る１０秒００で駆け抜けた日本短距離界の逸材の走り、特長や人柄などを、指導する星稜高陸上部の西野弥希顧問（４８）が明かした。西