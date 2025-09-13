◆ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３２回ＷＢＳＣＵ―１８野球ワールドカップ▽スーパーラウンド日本６Ｘ―５パナマ＝延長９回タイブレーク＝（１２日・沖縄セルラースタジアム那覇）日本がスーパーラウンド（ＳＲ）２戦目でパナマとの死闘を制し、開幕７連勝で１試合を残して１位での決勝進出を決めた。１４日に米国と対戦する。２試合連続タイブレークの末に延長８回、４点差を追いつき、延長９回１死満塁、岡部飛雄馬（敦