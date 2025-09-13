◆パ・リーグ日本ハム３―７西武（１２日・エスコンＦ）反撃も及ばなかった。３―７の９回２死三塁、代打・万波が二ゴロに倒れゲームセット。大逆転を期待したエスコンの歓声がため息に変わった。日本ハム・新庄監督は「今まで見た高橋君のなかでも今日は一番よかった。あれはなかなか打てない」と西武先発・高橋に脱帽した。連勝は２で止まり、試合のなかった首位・ソフトバンクとのゲーム差は２・５に拡大。ソフトバンクの優