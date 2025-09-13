フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に出演していたクロが、新しい彼氏との２ショットを披露した。クロは１２日までにＳＮＳで、彼氏で起業家の綿島光一氏と大阪・関西万博を訪れたことを報告。ブログに「ミャクミャクおそろ」と２ショットをアップし、インスタグラムのストーリーズにも画像を掲載した。翌日も彼氏と大阪観光する様子をアップ。ブログの読者からは「彼氏さんイケメン」「カッコイイし可愛いし、