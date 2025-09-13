ニューヨーク証券取引所のトレーダーたち＝12日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】12日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比273.78ドル安の4万5834.22ドルで取引を終えた。前日に600ドル超値を上げて最高値を更新した反動で、利益確定の売り注文が優勢となった。もっとも労働市場の減速を背景に、市場では米連邦準備制度理事会（FRB）が来週開く連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを再開するとの