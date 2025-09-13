演出家・脚本家の三谷幸喜が脚本、主演に菅田将暉を迎える10月1日スタートのフジテレビ水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（毎週水曜後10：00※初回30分拡大）にお笑いコンビ・バイきんぐの西村瑞樹、ラバーガールの大水洋介の出演が決定。個性豊かな顔ぶれが本作を彩る。【写真】ジャズ喫茶「テンペスト」の従業員役でひょうろくも出演！本作は1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の