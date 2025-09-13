1991年以来34年ぶりとなる東京での世界陸上が13日に開幕する。大会最初の種目、男女の35km競歩では前回男子の同種目で銅メダルの川野将虎（26、旭化成）が満を持して登場。日本のメダル第1号誕生に期待がかかる。“世界最速決定戦”の男子100mも、初日から予選が行われる。その他、1日目に出場する注目選手とタイムスケジュールを紹介。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手悲願の金なるか！？“男子35km競歩”