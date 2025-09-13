◇卓球WTTチャンピオンズ マカオ(9〜14日、マカオ)女子シングルス2回戦で、伊藤美誠選手(世界ランク8位)が中国の蒯曼選手(同4位/中国)と対戦。8強入りとはなりませんでした。第1ゲームを落とした伊藤選手。それでも第2ゲームではフォアハンド、バックハンドともに力強さを取り戻します。デュースまで持ち込むと、12-10で伊藤選手がこのゲームを奪取しました。互いに1ゲームをとって迎えた第3ゲーム。伊藤選手はいきなり6ポイ