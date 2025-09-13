東京都港区にある「T-MARKET」を訪問しました（筆者撮影）【画像28枚】虎ノ門ヒルズの｢超上品フードコート｣がこちら！ビール好きにもおすすめだフードコート愛好家の鬼頭勇大さんが、さまざまな街のフードコートを訪れる本連載。今回は、東京都港区の虎ノ門ヒルズにある「T-MARKET」を訪問します。港区といえば「ヒルズ」密集地帯。「アークヒルズ」に「愛宕グリーンヒルズ」「元麻布ヒルズ」や「六本木ヒルズ」、「オランダヒルズ