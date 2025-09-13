自身のインスタグラムに新たな決意を書き込んだ石川真佑(C)Volleyball Worldバレーボール女子日本代表の石川真佑が、9月13日までに自身のインスタグラムを更新。タイ・バンコクで開催されていた世界選手権について言及した。日本は今大会で15年ぶりのベスト4に進出。しかし、準決勝のトルコ戦にセットカウント1-3で敗れ、ブラジルとの3位決定戦も同2-3と惜敗。4位となり、メダルにはあと一歩届かなかった。【写真】悔しさを糧