巨人・横川凱投手（２５）が１３日の阪神とのレギュラーシーズン最終戦（東京Ｄ）で必勝を掲げた。２勝目を狙い先発する左腕は登板前日、Ｇ球場で最終調整し「あまり悪いイメージはない。しっかり自分の投球を（する）。そこだけ考えて投げたい」と目をギラつかせた。今季は直接対決で７勝１７敗と力の差を見せつけられ、リーグ王座を譲った。それでも自身は７登板（先発２試合）で防御率２・９５、被本塁打ゼロ。「僕は目の前