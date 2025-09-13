札幌・中央警察署は2025年9月10日、建造物侵入と窃盗の疑いで、札幌市豊平区に住む会社員の男（20）を逮捕しました。男は8月20日午後9時ごろから21日午前9時半ごろまでの間、札幌市中央区南2条西4丁目にあるホワイトニングサロンに侵入し、現金約2万5000円などが入った手提げ金庫1個（時価500円相当）を盗んだ疑いがもたれています。8月21日に従業員から「店が泥棒の被害にあいました」と通報があり、事件が発覚。警察によりますと