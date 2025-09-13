大相撲の元大関で幕内・御嶽海（３２）＝出羽海＝の母・マルガリータさんが１２日未明、亡くなった。５５歳だった。関係者によると１１日夕方に体に異変が起き、長野・木曽郡の病院で死去した。前日までは元気にしており、突然のことだったという。御嶽海の師匠・出羽海親方（元幕内・小城ノ花）によれば、御嶽海は長野・上松町の実家に戻った。師匠は「秋場所はもちろん、初日から出る」と話し、秋場所には出場する方針だ。フ