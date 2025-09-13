きょう13日(土)は、暖かく湿った空気が流れ込む影響で、九州〜東北で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。傘マークのない地域でも、急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。午後は低気圧のまとまった雨雲が北日本にかかり、大雨となる所があるでしょう。北海道は今夜からあす朝にかけて雨や風が強まりそうです。また、今夜遅くからあす(日)昼頃にかけては、本州の日本海側に前線が停滞し、北陸や東北では大雨となる所があるでし